Ancora chiuse per guasto 2 fermate metro

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Sono chiuse anche questa mattina sulla metro A di Roma le stazioni di Barberini e Spagna, dove da ieri, per un guasto agli impianti, i treni transitano senza fermarsi.

"Atac - si legge in una nota - ha dato disposizione di effettuare alcune verifiche tecniche agli impianti di traslazione delle stazioni della metro A Spagna e Barberini, da ieri mattina chiuse. Le operazioni sono già state avviate e sono in corso. I lavori verranno condotti nel minor tempo possibile.

Nel frattempo proseguirà il servizio bus di collegamento attivato già da ieri nella tratta Flaminio-Termini. Atac - conclude la nota - si scusa per i disagi e assicura di star lavorando per ridurne al minimo la portata".