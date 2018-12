Stretta sulle slot in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 11 DIC - Una stretta sulla diffusione del gioco d'azzardo e in particolare delle slot nei locali è stata decisa all'unanimità dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. La precedente normativa regionale, che prevedeva per scuole, strutture culturali e sociali una fascia di sicurezza di mezzo chilometro dai luoghi in cui si gioca d'azzardo, è stata inasprita, anticipando al 2019 il divieto di esercizio anche per i locali già esistenti e introducendo un nuovo metodo di calcolo delle distanze.