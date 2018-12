Bussetti, meno compiti a Natale, leggere

(ANSA) - BARI, 11 DIC - "Per questo Natale sport e meno compiti ma anche tante altre cose: leggere un buon libro, vivere insieme ai propri familiari, passare delle vacanze per ricaricare le batterie e ripartire bene dopo la Befana". Lo ha ribadito a Bari il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, che nei giorni scorsi ha annunciato una circolare che sarà diffusa nelle scuole di tutta Italia. Il ministro è a Bari da questa mattina per incontrare gli studenti di una scuola e gli atleti del Centro Universitario Sportivo, che ha visitato con il rettore Antonio Uricchio. Domani parteciperà alla cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Ateneo barese.