Presepe con profughi su gommone a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Una famiglia di migranti su un gommone, con la scritta 'Per loro non c'era posto', con filo spinato ovunque e mani nell'acqua che rappresentano tutte le persone che hanno perso la vita in mare in cerca di un futuro migliore: è il presepe allestito all'ingresso della casa della carità, a Milano. E a qualcuno non piace: "C'è un nuovo presepe 'immigrazionista' anche a Milano - dice Silvia Sardone, consigliere comunale e regionale del Gruppo Misto - Alla Casa della Carità di via Brambilla è spuntato all'entrata un presepe con un chiaro messaggio ideologico: la Sacra Famiglia è raffigurata come famiglia di migranti su un gommone".

"Insomma l'ennesimo tentativo di sfruttare simboli del Natale per lanciare messaggi politici e rovinare le nostre tradizioni.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi in alcune scuole dove si cerca di cancellare il Natale, ora ecco il Presepe usato come clava pro immigrazione".