Ordigno esplode davanti a sede Fn

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - Un ordigno, probabilmente una 'bomba carta', è esploso nella notte a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, davanti a una sede di Forza Nuova, in via Biancolelli. Non ci sono stati feriti, ma la serranda è stata danneggiata e divelta. La Polizia di Stato, con la Digos, ha avviato indagini.

"La risposta di Forza Nuova sarà forte e decisa, nessuno potrà impedirci di fare politica e non sarà certo un gesto vigliacco fatto di notte a intimorirci, a breve annunceremo iniziative". Questo è il primo commento di Forza Nuova Bologna all'attentato incendiario. "Purtroppo - si legge in una nota - il clima politico a Bologna sta diventando sempre più pesante e dalle minacce a una nostra militante si è passato purtroppo ai fatti, fatto di una gravità inaudita. Il nostro modo di fare politica, a difesa degli italiani e delle fasce più deboli della società dà fastidio e questi sono i risultati della campagna d'odio scatenata negli ultimi tempi a chi non si allinea al politically correct".