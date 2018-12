Maltempo: pino cade su Statale 131 dcn

(ANSA) - NUORO, 9 DIC - Poteva avere conseguenze ben più gravi la caduta di un grosso pino che si è spezzato, a causa del forte vento di Maestrale, ed è caduto sull'asfalto al Km 60 tra Nuoro e Siniscola sulla Strada Statale 131 in direzione Cagliari. Per fortuna in quel momento nessuna auto si è trovata a passare sotto l'albero: tanti, però, gli automobilisti che hanno dovuto rallentare la corsa e fermarsi davanti allo sbarramento. Immediata la richiesta di intervento: sul posto la polizia stradale di Nuoro, i tecnici dell'Anas e i vigili del fuoco.

La strada, però, non è stata chiusa: una corsia della carreggiata è rimasta aperta, mentre l'altra sarà nuovamente disponibile quando i vigili rimuoveranno l'albero abbattuto dal vento.

Sempre sulla stessa Statale, ma al Km 93 in direzione Cagliari, vicino a Siniscola, il Maestrale ha divelto un cartello della segnaletica stradale, rimosso prontamente dagli agenti della Polstrada.