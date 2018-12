Papa al Messaggero, ancora 140 anni al servizio dei cittadini

"Vi auguro il meglio, 140 anni in più, sempre facendo questo lavoro di servizio". E' questo l'augurio che papa Francesco ha rivolto a giornalisti e dipendenti del quotidiano romano il Messaggero nel corso della sua visita privata di questo pomeriggio in occasione dei 140 anni di vita del giornale. Bergoglio si è intrattenuto nella sede del quotidiano in via del Tritone una ventina di minuti salutando uno per uno tutti i circa 200 dipendenti.

Ad accompagnarlo al piano di sopra, per la visita alla redazione Cronaca, il presidente del Messaggero, Francesco Gaetano Caltagirone, con cui il Papa ha scherzato: "Il Messaggero è l'unico giornale che leggo, qualcuno me lo ha sconsigliato". Quindi, accompagnato dall'amministratore delegato, Azzurra Caltagirone, si è recato al piano inferiore, dove operano le maestranze e dove, gli ha spiegato l'ad del Messaggero "ci sono le persone che fanno un lavoro importante anche se non si vede".

"Grazie del vostro lavoro nascosto - ha detto loro il Papa -, vi auguro un buon Natale, pregate per me che ne ho bisogno". Al Papa è stata donata la lastra di rame con l'intervista da lui fatta il 29 giugno 2014, festività dei santi Pietro e Paolo, prima intervista al Messaggero, dove incoraggiava Roma a non perdere la fede e la speranza.