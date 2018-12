C'era un concerto del trapper italiano Sfera Ebbasta nel locale 'Lanterna azzurra' di Corinaldo dove stanotte sei ragazzi sono morti in un fuggi fuggi generale. Per questo il locale era particolarmente affollato, in particolare da giovanissimi, anche se non si conosce ancora l'età delle vittime. Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, è salito alla ribalta grazie alla pubblicazione dell'album XDVR, riscuotendo una certa popolarità.