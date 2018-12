Auto va a fuoco, 3 giovani ustionati

(ANSA) - PAGANICO (GROSSETO), 8 DIC - L'auto sulla quale viaggiavano ha sbandato e si è schiantata contro un muro incendiatosi. Tre giovani sono rimasti feriti, con ustioni in varie parti del corpo, uno in modo grave. Altri due ragazzi sono riusciti ad uscire dalla vettura senza conseguenze. L'incidente è avvenuto intorno alle 4,30 sulla strada provinciale del Cipressino, a Paganico (Grosseto). Il ferito più grave è stato trasferito al centro grandi ustionati di Pisa con l'elicottero Pegaso. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 anche i carabinieri per i rilievi.