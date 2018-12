Trovata a Jesolo 13enne scomparsa

(ANSA) - VENEZIA, 7 DIC - E' stata trovata dai carabinieri la ragazzina 13enne padovana scomparsa da mercoledì mattina, quando non si era presentata a scuola. I militari l'hanno rintracciata a Jesolo (Venezia); si era nascosta in un'imbarcazione di proprietà dei genitori, ormeggiata nel porto della cittadina turistica. La giovane è in buone condizioni. A denunciarne l'allontanamento erano stati i familiari. Il papà mercoledì mattina l'aveva accompagnata alla fermata dell'autobus a Santa Maria di Sala; da qui la 13enne avrebbe dovuto raggiungere un istituto scolastico di Mirano dove, però, non era mai arrivata.

Qualche ora dopo il padre aveva informati i carabinieri che avevano dato il via alle ricerche, conclusesi quarantotto ore più tardi.