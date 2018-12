Polizia locale con pistola tipo 'mitra'

(ANSA) - PADOVA, 7 DIC - Agenti di polizia locale 'stile Rambo' nel comune padovano di Cittadella, dove il Comando ha acquistato per chi sarà di pattuglia in servizio di sicurezza una pistola che è simile a un mitra. Si tratta di una semiautomatica Scorpion calibro 9x21, con due caricatori da 15 colpi ciascuno, un dispositivo di mira con punto rosso e una canna pronta all'uso più lunga rispetto a quella delle altre armi già in dotazione ai vigili. La nuova arma di precisione servirà a garantire "una sicurezza maggiore al personale di polizia impiegato in servizi mirati per prevenire fenomeni predatori e rapine". Il 'mitra' si aggiunge a una dotazione che comprende anche giubbini antiproiettile e antitaglio: "La nuova arma - spiega il comandante, Samuele Grandin - verrà assegnata in via non continuativa agli agenti impegnati nei servizi interforze e nel presidio del territorio. Vogliamo degli agenti stile Rambo perché la gente vuole sentirsi sicura".