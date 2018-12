Sondaggio, cresce inquietudine per Gilet gialli

Quasi 6 francesi su 10 ritengono che il movimento dei gilets-jaunes sia "preoccupante", anche se 8 su 10 continuano a considerarlo "popolare": è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Odoxa per France Info e Le Figaro.

Il numero di persone che si dicono "preoccupate" per la piega che sta prendendo la mobilitazione è cresciuto di 15 punti rispetto all'ultima rilevazione della scorsa settimana. Il 47% lo ritiene invece "violento", dieci punti in più rispetto alla settimana scorsa.