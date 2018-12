Sentenza amianto, 2 anni senza i motivi

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - A 2 anni dalla sentenza del 19 dicembre 2016 con cui il Tribunale di Milano ha assolto 9 ex manager Pirelli per 28 casi di operai morti o ammalati, secondo l'accusa, a causa dell'amianto "non risultano ancora depositate le motivazioni" del verdetto "della Dr.ssa Anna Maria Gatto". Lo scrivono il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro, Medicina Democratica e l'Associazione italiana esposti amianto in una segnalazione ai vertici del Tribunale, spiegando che la prescrizione corre e che non possono impugnare.