Madre e figlia 8 anni travolte da auto

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Una donna di 34 anni e la figlia di 8 sono state travolte da un'auto a Cagliari e sino state trasportate in codice rosso all'ospedale Brotzu. L'incidente è avvenuto in via Flavio Gioia nel quartiere Cep. Madre e figlia stavano attraversando sulle strisce pedonali quando una Fiat Punto condotta da un 69enne le ha investite. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118 e della polizia municipale.