Incendio in palazzina a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Un ampio incendio è divampato questa mattina intorno alle 8 in uno stabile di via Melzo, a Milano, che è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento, appena concluse con la rimozione delle macerie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica: hanno visitato quattro persone, un 99enne, una 62enne, una 69enne e una 72enne, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Per loro, solo una lieve intossicazione e un po' di paura per le alte fiamme che si sono sollevate dal tetto del palazzo, adiacente a corso Buenos Aires, una delle arterie commerciali di Milano.