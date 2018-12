Fiamme in casa, critica situazione bimbi

(ANSA) - FIRENZE, 6 DIC - Resta critica la situazione dei due bambini, maschio e femmina, rimasti coinvolti ieri sera, insieme alla mamma, nell'incendio del loro appartamento a Firenzuola (Firenze). I bambini sono ricoverati, entrambi sedati e con prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer. La bambina sarà sottoposta a un intervento chirurgico di dermoabrasione. La madre, 40enne, ha invece trascorso la notte nel presidio ospedaliero del Mugello in terapia intensiva. Le avverse condizioni meteo non hanno consentito ieri sera il trasferimento in elicottero al centro ustionati di Torino, e stamani sarà trasferita al centro ustionati di Pisa.