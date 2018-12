Disperso in battuta pesca, trovato corpo

(ANSA) - CAGLIARI, 5 DIC - Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Giuseppe Repetto, il pescatore di 71 anni disperso da ieri mattina nel tratto di mare tra Carloforte e Portoscuso durante una battuta di pesca. La Guardia costiera ha individuato il cadavere dell'uomo è stato trovato in località Punta Salina a Calasetta e sono in corso le operazioni di recupero. Il corpo sarà poi trasportato a Postoscuso dove saranno eseguiti ulteriori accertamenti. Oggi il fratello dello scomparso aveva individuato il palamito che era stato gettato in mare dal 71enne. I sommozzatori della Capitaneria avevano eseguito numerose immersioni alla ricerca di tracce o del disperso, ma senza successo. Oggi pomeriggio la scoperta del corpo. L'anziano potrebbe essere caduto in mare mentre tentava di liberare il palamito, senza poi riuscire a risalire sulla barca.