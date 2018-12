A Genova primo sportello virtuale P.A.

(ANSA) - GENOVA, 5 DIC - Certificati di residenza, moduli, documenti e certificazioni che si dovrebbero ritirare negli uffici centrali di Comune di Genova e Regione Liguria saranno accessibili, invece, a pochi passi da casa per i cittadini della Valpolcevera grazie al nuovo sportello virtuale allestito nei locali del municipio V a Bolzaneto. L'idea, primo esperimento del genere in Italia, è stata realizzata da Liguria Digitale, la società informatica di Regione Liguria e dall'azienda specializzata in servizi digitali Cisco. Il progetto di remotizzazione dei servizi parte dalla Valpolcevera, dove gli spostamenti sono diventati più complicati dopo il crollo del ponte Morandi. Il percorso è molto semplice e si snoda tra totem interattivi, check in on line e uno schermo collegato con gli uffici della pubblica amministrazione. Agli addetti si potranno chiedere informazioni e atti come se ci si trovasse a uno sportello reale. "Questo è un piccolo ma grande passo per la pubblica amministrazione" ha detto il presidente Toti.