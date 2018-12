Trentenne stuprata nel Milanese,un fermo

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Un cittadino egiziano di 35 anni, Y.D.M.A., con precedenti per numerosi reati, anche di tipo specifico, è stato sottoposto a fermo per la violenza sessuale a una trentenne marocchina avvenuta ieri a Sesto S.Giovanni, nel Milanese. Lo ha comunicato la questura di Milano.

"Su indicazione della stessa vittima - si legge in una nota - è stato riconosciuto quale autore della violenza. Nei suoi confronti è scattato il fermo di indiziato di delitto e lo stesso è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria". Nel corso dei controlli nella discoteca coinvolta nell'episodio, gli agenti del Commissariato PS di Cinisello hanno rintracciato due uomini stranieri, privi di documenti, che sono stati fotosegnalati risultando irregolari sul territorio nazionale.