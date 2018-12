Spataro, Salvini compromette arresti

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che stamani a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi nigeriani" ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso". E' quanto scrive Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa.

Nella nota Spataro osserva che "la diffusione della notizia" da parte del ministro "contraddice prassi e direttive vigenti nel Circondario di Torino secondo cui gli organi di polizia giudiziaria che vi operano concordano contenuti, modalità e tempi della diffusione della notizie di interesse pubblico, allo scopo di fornire informazioni ispirate a criteri di sobrietà e di rispetto dei diritti e delle garanzie spettanti agli indagati per qualsiasi reato". "Ci si augura - prosegue - che, per il futuro, il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili o voglia quanto meno informarsi sulla relativa tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso".