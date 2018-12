Sequestra giovane in abitazione, arresta

(ANSA) - VERONA, 4 DIC - Gli agenti delle volanti della Questura di Verona hanno arrestato un 28enne italiano accusato di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia è intervenuta in seguito alla denuncia del padre di una ragazza di 20 anni che riferiva di essere stato contattato dalla figlia e di essere preoccupato per lei in quanto costretta, contro la sua volontà, a restare all'interno dell'abitazione di un ragazzo domiciliato a Verona. Temendo per l'incolumità della giovane, l'uomo ha chiesto l'intervento della Polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato un uomo che, alterato dal probabile uso di sostanze stupefacenti, si è rifiutato di farli entrare in casa e hanno fatto irruzione nell'appartamento portando in salvo la giovane. Bloccato, il 28enne è stato arrestato dopo una violenta colluttazione. Nella direttissima in Tribunale il giudice ha convalidato l'arresto in in carcere.