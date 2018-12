Disperso in mare un pescatore di 71 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 4 DIC - È uscito in barca per una battuta di pesca e la sua imbarcazione è stata recuperata, vuota, vicino agli scogli del faro di Portoscuso, nel sud ovest della Sardegna. Dal primo pomeriggio sono in corso le ricerche di un pescatore sportivo, Giuseppe Repetto, 71 anni di Carloforte.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla Guardia costiera che ha raccolto la segnalazione della moglie dell'uomo, questa mattina intorno alle 6 è uscito di casa per una battuta di pesca. Ha lasciato il porticciolo di Carloforte con il suo "gozzo" dalla vela quadrata, allontanandosi per pescare. Verso l'ora di pranzo l'imbarcazione è stata avvistata vicino agli scogli del faro in località Ghinghietta a Portoscuso. È subito scattato l'allarme: la Guardia costiera di Cagliari ha fatto uscire le motovedette di Carlorforte, Portoscuso e Sant'Antioco per le ricerche. Ampi specchi di mare sono stati perlustrati, ma del pescatore nessuna traccia. In volo anche l'elicottero della Guardia costiera.