Spelacchio a Roma, rotto qualche ramo

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - E' arrivato l'albero di Natale a piazza Venezia, nel centro a Roma, già ribattezzato come il suo predecessore 'Spelacchio'. Ha qualche ramo spezzato nella parte centrale, danneggiato durante il trasporto. L'albero, sponsorizzato quest'anno da Netflix, verrà acceso dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi l'8 dicembre. Alto più di 20 metri sarà addobbato con 60.000 luci led a basso consumo energetico e 500 sfere colorate. L'abete naturale proviene da Cittiglio, in provincia di Varese. Ad aggiudicarsi la sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale è stata IGPDecaux. I costi totali dell'allestimento - fa sapere il Campidoglio - ammontano a 376mila euro, e sono a carico dello sponsor Netflix. L'operazione, quindi, per l'Amministrazione comunale è a costo zero.