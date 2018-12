Sequestrata maxi discarica abusiva

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - La polizia giudiziaria della Procura di Milano, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Francesco De Tommasi, ha sequestrato una maxi area utilizzata come discarica abusiva a Cassano D'Adda, comune dell'hinterland milanese. Da quanto si è saputo, tra l'altro, su parte del terreno sequestrato in via Treviglio, dove sono stati interrati nel tempo rifiuti pericolosi, ci sono anche delle arnie che ospitano colonie di api per la produzione di miele.

Il sequestro, da quanto si è appreso, ha riguardato un capannone di circa 7 mila metri quadri e dei terreni. L'indagine è nata a seguito di alcune segnalazioni. Tra i rifiuti sotterrati o nascosti nel capannone molti prodotti di elettrodomestica, come vecchi frigoriferi e non solo.