Pronta passerella pedonale Portofino

(ANSA) - GENOVA, 3 DIC - E' in parte terminato l'isolamento di Portofino provocato dalla eccezionale mareggiata del 29 ottobre che ha fatto crollare parti della strada provinciale costiera che collega il borgo con S. Margherita Ligure. E' stata terminata la passerella di 120 metri che consente di raggiungere a piedi il borgo e che corre sopra i resti della strada crollata. Tubi, montanti e pannelli in acciaio e ferro costruiti e montati in 5 giorni sono stati 'consegnati' con una settimana di anticipo dalla ditta trevigiana "Euroedile" al sindaco Matteo Viacava, che ha effettuato la prima attraversata assieme a Nereo Parisotto, amministratore unico dell'azienda. Ad assistere alla camminata i tecnici e gli operai che hanno lavorato senza sosta e che stamattina hanno festeggiato con sorrisi e applausi l'impianto che all'indomani della mareggiata del 29 ottobre sembrava di difficile realizzazione.