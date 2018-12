Ordigno esplode sotto auto Cc a Corato

(ANSA) - CORATO (BARI), 3 DIC - Indagini sono in corso da parte di carabinieri e agenti del commissariato di polizia di Corato, dopo l'esplosione di un ordigno, di fattura artigianale, collocato sotto l'auto di un militare dell'arma dei carabinieri, in servizio ad Andria, avvenuta in una strada alla periferia di Corato, via Loi. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 4 di questa mattina provocando danni ingenti all'auto, una Nissan Micra, semi-distrutta, e anche ad altre vetture parcheggiate vicino, alla sede stradale e anche alla facciata delle vicine abitazioni. Il boato e la deflagrazione, infatti, hanno mandato in frantumi i vetri di finestre e balconi ai piani bassi. Sul posto sono intervenuti oltre alle forze dell'ordine anche i vigili del fuoco.