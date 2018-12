Guerra discoteche, chiesti 6 anni Morano

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - La procura di Torino ha chiesto la condanna a 6 anni di carcere per il notaio Alberto Morano, coinvolto con altre quattro persone in un'inchiesta su presunte irregolarità e abusi edilizi della discoteca Cacao.

Oltre a Morano, candidato sindaco della Lega alle elezioni 2016 e capogruppo della lista Morano in Consiglio comunale, la Procura ha chiesto 4 anni e 6 mesi per l'ex consigliere comunale di centrodestra Angelo D'Amico, 4 anni e 4 mesi e 2 anni e 8 mesi per gli imprenditori Ferdinando Montalbano e Antonio Biondino, 4 anni per il gestore della discoteca Patio Davide Lunardi. Le accuse, a vario titolo, sono tentata concussione, corruzione e truffa.

L'inchiesta prese il via da un esposto dello stesso Morano su presunti abusi edilizi e irregolarità nelle autorizzazioni per l'apertura del Cacao nei locali del parco Valentino di proprietà del Comune. Un atto, secondo gli investigatori, non privo di interessi.