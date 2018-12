Disposta autopsia vittima rogo tendopoli

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 3 DIC - E' stata trasferita nell'ospedale di Reggio Calabria, dove sarà eseguita l'autopsia, la salma di Souaro Jaiteh, il giovanissimo migrante morto carbonizzato nell'incendio della tendopoli di San Ferdinando. A disporre l'esame autoptico è stato il pm della Procura di Palmi Giuseppe Cappelleri che indaga su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica all'interno della baraccopoli.

A San Ferdinando oltre al fratello del giovane, Soumbu, che vive a Catania, sono giunti anche i genitori del ragazzo non ancora diciottenne che non viveva stabilmente nella tendopoli, essendo inserito nel programma Sprar di Gioiosa Ionica ma vi si recava di tanto in tanto a trovare dei parenti. Intanto è tranquilla stamane la situazione nella tendopoli dopo i momenti di tensione con alcuni cassonetti rovesciati e la protesta pacifica al Municipio di San Ferdinando. A placare gli animi anche la notizia dell'individuazione di un sito alternativo dove saranno sistemati dei container.