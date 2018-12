Contro aggressioni sciopero all'Ataf

(ANSA) - FIRENZE, 3 DIC - Autisti e dipendenti Ataf in sciopero a Firenze sabato 15 dicembre. All'agitazione, organizzata dalle rsu, hanno aderito tutte le sigle sindacali, ovvero Cgil, Cisl, Uil, Faisa e Cobas: lo stop alle corse per i passeggeri, precisano i sindacati, è previsto tra le 18 e le 22 del penultimo weekend di shopping prima delle festività natalizie. La protesta è legata alla questione della sicurezza, viste - denunciano i sindacati - le cinque aggressioni negli ultimi due mesi (di cui tre a danno di personale femminile).

"Le vetture non sono adeguatamente protette", denunciano le rsu. Sul tema il sindaco Dario Nardella aveva annunciato di utilizzare i vigili urbani neo-assunti a partire dal 2019 sugli autobus, per garantire maggior sicurezza a autisti e passeggeri.

Lo sciopero, che arriva dopo mesi di scontro tra azienda e sindacati, riguarda anche il rispetto degli accordi sulle condizioni lavorative.