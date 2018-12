Cedimento E45:indagati 3 funzionari Anas

(ANSA) - AREZZO, 3 DIC - Non fecero interventi urgenti di risanamento adeguati: ma sapevano da tempo, tramite varie segnalazioni, che era disastrosa la situazione del tratto della superstrada E45 dove l'11 febbraio 2018 ha poi ceduto una piazzola nella carreggiata nord, in direzione Pieve Santo Stefano (Arezzo). Anche con queste conclusioni il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha notificato gli avvisi di chiusura delle indagini a tre dirigenti Anas con l'ipotesi di reato di disastro doloso. Si tratta di Oliviero Rocco capo centro Anas di Firenze, Massimo Pinelli capo nucleo Anas di Firenze e Antonio Scalamandrè responsabile di area del compartimento Anas della Toscana. I tre sono accusati di "aver omesso di effettuare i necessari ed urgenti interventi strutturali finalizzati ad ovviare alla situazione di pericolo che si era manifestata con riferimento alla piazzola di sosta della strada E45 e nonostante si fossero manifestati evidenti segnali di un rischio di crollo consistiti in palesi fessurazioni del manto stradale".