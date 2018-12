Banda di rapinatori sgominata a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 3 DIC - Una banda di rapinatori composta da sei persone, ritenuta colpevole di avere messo a segno tre colpi, è stata sgominata dai carabinieri che hanno arrestato sei persone. I militari hanno bloccato la banda prima che portasse a termine un'altra rapina in banca. Sventata anche una rapina a un rappresentante di gioielli. I militari della stazione Chiaia di Napoli hanno notificato agli indagati sei misure cautelari (5 andranno in carcere e 1 agli arresti domiciliari) gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata, ricettazione ed evasione.

A coordinare l'attività investigativa, iniziata il 9 agosto 2017, dopo una rapina ai danni di un istituto di credito, sono stati i procuratori aggiunti di Napoli Rosa Volte e Raffaello Falcone. In quell'occasione due componenti la banda, armati di pistola e con il viso parzialmente coperto, si fecero consegnare dai dipendenti 2.500 euro, fuggendo poi in sella a uno scooter rubato.