Mattarella ha promulgato il decreto Sicurezza

Il presidente Sergio Mattarella ha dato il via libera alla conversione in legge del Decreto Sicurezza. Lo si legge sul sito del Quirinale.

Il capo dello Stato ha firmato per la promulgazione il decreto legge sicurezza, convertito definitivamente dalle Camere mercoledì scorso. Oggi era l'ultimo giorno utile per la conversione in legge del decreto.

Il provvedimento è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Mattarella - si legge sul sito della presidenza della Repubblica - ha promulgato la "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate".