Papa, Siria martoriata, prego per pace

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 2 DIC - "L'Avvento è tempo di speranza. In questo momento vorrei fare mia la speranza di pace dei bambini della Siria, dell'amata Siria, martoriata da una guerra che dura ormai da otto anni. Per questo, aderendo all'iniziativa di Aiuto alla Chiesa che Soffre, accenderò ora un cero, insieme a tanti bambini siriani e tanti fedeli nel mondo che oggi accendono le loro candele". Lo ha detto il Papa all'Angelus accendendo un cero arrivato dalla Siria. "Questa fiamma e le tante fiammelle di speranza disperdano le tenebre della guerra!". "Preghiamo e aiutiamo i cristiani a rimanere in Siria e in Medio Oriente come testimoni di misericordia, di perdono e di riconciliazione. La fiamma della speranza - ha detto ancora il Papa - raggiunga anche tutti coloro che subiscono in questi giorni conflitti e tensioni in diverse altre parti del mondo, vicine e lontane". "Dio, Nostro Signore, perdoni coloro che fanno la guerra", che vendono le armi, Dio "converta il loro cuore", ha concluso.