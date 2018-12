Papa: droga, è dovere dei governi la lotta ai trafficanti di morte

"È dovere e compito dei governi affrontare con coraggio questa lotta contro i trafficanti di morte". Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza internazionale 'Droga e Dipendenze'. "Trafficanti di morte", ha ripetuto, invitando a "non avere paura di dare queste qualifiche". "Un ambito sempre più rischioso si sta rivelando lo spazio virtuale: in alcuni siti di Internet, i giovani, e non solo, vengono adescati e trascinati in una schiavitù dalla quale è difficile liberarsi".