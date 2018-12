Indonesia: mille a funerali di Manfredi

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 1 DIC - Mille persone ai funerali di Andrea Manfredi, 26 anni, ex ciclista professionista massese, l'italiano morto nel disastro aereo di Giacarta un mese fa. I funerali si sono svolti nel Duomo di Massa. Presenti molti soci di formazioni ciclistiche, che hanno aspettato fuori dalla chiesa in sella a centinaia di biciclette. Dopo la funzione, a cui hanno partecipato anche le istituzioni, Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale della Fci ha ricordato "il giovane Andrea e la sua passione per il ciclismo. Che possa comporre in cielo una nuova nazionale italiana di ciclismo, assieme a chi purtroppo lo ha preceduto, Franco Ballerini e Alfredo Martini". La bara è stata accompagnata fuori dal Duomo sulle note di 'Wish you were here' dei Pink Floyd, come ha voluto la sorella gemella di Andrea, Linda. Palloncini bianchi sono stati fatti volare in cielo, mentre i ciclisti hanno seguito il feretro che dopo la messa lasciava la chiesa.