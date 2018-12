Incendi: 10 famiglie evacuate a Trento

(ANSA) - TRENTO, 1 DIC - Un incendio ha distrutto l'ultimo piano di un condominio in via Maccani a Trento. Dieci famiglie sono state evacuate dall'edificio della ex Lidl. Fortunatamente non ci sono feriti. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte. I vigili del fuoco hanno spente le fiamme causate probabilmente da un corto circuito. Sono intervenuti 50 vigili del Corpo permanente di Trento e dei volontari di Gardolo e Cognola. Come spiega il comandante Ivo Erler a L'Adige online "è stato bruciato tutto l'ultimo piano di questo condominio, ma siamo riusciti a contenere i danni per il piano inferiore". Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.