Ferisce ubriaco minaccioso, denunciato

(ANSA) - RIMINI, 1 DIC - Un uomo di origine magrebina, probabilmente ubriaco, ieri mattina è entrato in un bar di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e, armato di una catena da bici, ha cominciato a comportarsi in modo aggressivo minacciando i presenti. Un cliente, italiano, nel tentativo di difendersi, gli ha scagliato contro una sedia colpendolo al volto e ora lo straniero rischia di perdere un occhio. Alla fine il cliente è stato denunciato per lesioni gravi, mentre lo straniero risponderà di inottemperanza all'espulsione, in quanto irregolare.

Sono intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito i fatti trasmettendo in Procura un'informativa su quella che al momento viene definita una lite. Secondo i media locali, quando il magrebino è partito all'attacco degli avventori, agitando la catena, uno dei clienti avrebbe reagito tirandogli contro una sedia, che gli ha infilzato l'occhio sinistro. La lite è proseguita anche fuori, ma quando i presenti si sono resi conto delle condizioni del ferito hanno chiamato il 118.