Tribunale, affido terapeutico per Corona

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha confermato l'affidamento terapeutico territoriale per Fabrizio Corona, respingendo la richiesta della Procura generale di revoca. Secondo i magistrati, l'ex agente fotografico ha osservato la piena adesione del programma "trattamentale e terapeutico" concordato che rappresenta i contenuti fondamentali della misura in corso. In sostanza, è stata data una valutazione "positiva" del suo percorso.