Pirata della strada bloccato da passante

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Un pirata della strada, a Milano, ha investito una ragazza ed è scappato, ma è stato inseguito e bloccato da un cittadino, che lo ha bloccato. Lo ha comunicato il 118, intervenuto sul posto per i soccorsi.

Secondo quanto si è appreso l'investimento è avvenuto alle 22.15 in corso Lodi angolo piazzale delle Medaglie d'Oro, in pieno centro cittadino. La giovane, A.C., una 22enne, è stata travolta ed è finita riversa sull'asfalto, con delle fratture agli arti inferiori. Ma un passante che aveva visto la scena è balzato sul mezzo, un furgone, e ha inseguito e bloccato l'auto pirata, chiamando nel contempo le forze dell'ordine, a cui poi ha lasciato l'uomo. Ad investire la giovane è stata una Ford Fiesta, che subito si è allontanata velocemente in direzine periferia. Ma il veicolo che la seguiva, un furgonato, il cui conducente ovviamente si è reso conto dell'investimento, l'ha inseguita fino a bloccarla poco distante, 2-300 metri dopo, in piazza Buozzi.