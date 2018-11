Maltempo,codice giallo piogge su Maremma

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Codice giallo per piogge sparse e locali temporali nel sud della Toscana e sulle isole. E' l'allerta, spiega una nota, che durerà dalla mezzanotte alle 12 di domani per una rapida perturbazione che transita sul Tirreno centro meridionale, interessando marginalmente anche il sud della Toscana e, in particolare, la costa maremmana e l'Arcipelago.