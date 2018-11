A Cortina apre primi impianti invernali

(ANSA) - CORTINA, 30 NOV - Nel comprensorio sciistico di Cortina d'Ampezzo (Belluno), oggi, hanno aperto gli impianti del Faloria e del Col Gallina, a poca distanza dal Falzarego, mentre sabato primo dicembre sarà la volta delle 5 Torri. A seguire apriranno anche tutte le altre ski aree di Cortina, che entreranno per la maggior parte in funzione nel weekend dell'Immacolata. Per il Lagazuoi bisognerà invece aspettare il 22 dicembre. Al cancelletto di partenza di questa stagione invernale si presentano le rinnovate piste del Col Druscié, la storica Olympia delle Tofane e la mitica Vertigine - sulle quali andranno in scena il Circo Bianco e i Mondiali 2021 -, mentre sul Faloria arriva la Scoiattolo, una nuova pista nera.