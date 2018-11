Tenta di strangolare la ex, arrestato

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 29 NOV - E' stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di strangolare la sua ex convivente che aveva trascinato con la forza in un sottoscala a San Severo, dopo averla trovata per strada con sua sorella. Dopo una violenta colluttazione i militari sono riusciti a bloccare l'aggressore e hanno chiamato il personale del 118 che ha rianimato la donna, di 30 anni, che aveva perso i sensi.

L'aggressore, un cittadino bulgaro di 40 anni, Bozhil Hristov, è stato arrestato con l'accusa di stalking. Poco prima i militari avevano notato in strada una ragazza che chiedeva aiuto. Si trattava della sorella della vittima che era stata afferrata e trascinata via con violenza dal suo ex. I carabinieri hanno allora imboccato la strada presa dalla donna e dal suo aggressore e nel sottoscala di un condominio hanno sorpreso il cittadino bulgaro mente stringeva con forza le mani al collo della sua ex. Superato il momento di choc, la vittima ha poi raccontando di subire da mesi le persecuzioni dell'uomo.