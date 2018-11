Rubati giochi in Pediatria a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 29 NOV - Alcuni giocattoli per i bambini ricoverati sono stati rubati dal reparto di Pediatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: un episodio denunciato dall'associazione 'Amici della Pediatria'. Un fatto talmente increscioso che a Bergamo è già scattata da stamattina una gara di solidarietà per raccogliere nuovi giochi. "Hanno rubato in una sala di aggregazione del reparto che viene usata dai bambini: si tratta di una trentina di giochi che usano i piccoli degenti, sono principalmente giochi della Playstation - spiega la presidente degli Amici della Pediatria, Milena Lazzaroni - È successo crediamo tra martedì e mercoledì, pensiamo tra le 11 e 12: è stata scassinata la teca con all'interno una trentina di giochi elettronici. Sono stati tutti rubati".