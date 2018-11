Palio Siena,fantino squalificato 6 corse

(ANSA) - SIENA, 29 NOV - La Giunta comunale di Siena ha deliberato le sanzioni relative al Palio dello scorso 2 luglio e di quello del 16 agosto. La misura più alta, relativa al Palio del 2 luglio, spiega una nota, è stata comminata ad Andrea Chessa, detto Nappa II, fantino della Contrada della Tartuca squalificato per sei Palii. A Giuseppe Zedde, detto Gingillo, fantino della Contrada del Valdimontone è stato squalificato invece per due Palii. Squalifica per 2 Palii anche per la Contrada della Tartuca. E ancora, a Luigi Bruschelli detto Trecciolino, fantino della Contrada del Nicchio è stata applicata la sanzione di una ammonizione, alla Contrada della Chiocciola è andata una censura, alla Contrada del Nicchio due censure e una deplorazione, mentre alla Contrada dell'Oca è stata applicata la sanzione di una censura. Una deplorazione e una censura per la Contrada di Valdimontone. Per quanto riguarda il Palio del 16 agosto, alla Contrada del Nicchio è stata applicata una censura.