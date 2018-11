Monossido, intossicata famiglia a Pisa

(ANSA) - PISA, 29 NOV - Una famiglia di quattro persone è stata ricoverata questo pomeriggio in ospedale a Pisa per probabile intossicazione da monossido di carbonio. La famiglia abita in una palazzina in via Verità nella quale risiedono altri cinque nuclei familiari, tutti evacuati. Sul posto i vigili del fuoco che hanno, appunto, riscontrato la presenza di monossido di carbonio e diffidato i proprietari dall'utilizzare le caldaie. Tutti gli occupanti hanno già trovato una sistemazione alternativa in attesa degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza del sistema di evacuazione dei fumi.