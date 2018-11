Maestro arrestato, scoppia ira genitori

(ANSA) - PERO (MILANO), 29 NOV - Qualche momento di tensione davanti all'asilo dove è stato arrestato un maestro per maltrattamenti ai bambini, quando sono arrivati i genitori per riprendere i figli alla fine delle attività pomeridiane.

Per spiegare quanto è successo, era uscita una delle collaboratrici scolastiche, per parlare con i familiari.

"Ridateci i nostri bambini e basta - hanno urlato in tanti - non ci crediamo che qui nessuno si fosse accorto di nulla". Alcuni genitori hanno raccontato che già in passato c'erano state delle rimostranze contro quel maestro, ma che nessuno le aveva prese in considerazione.

I genitori sono entrati poi nell'asilo per riprendere i figli. "Molti di noi stanno valutando se continuare a portarli qui o fargli cambiare scuola - hanno detto alcune mamme - Domani sicuramente li terremo a casa".