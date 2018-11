Bussetti,sì Crocifisso e presepe in aula

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Il Crocifisso per me è il simbolo della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni: non vedo che fastidio possa dare nelle nostre aule scolastiche anzi, può aiutare a far riflettere". Lo ha detto, nel corso di un incontro con la Fidae, il titolare del Miur Marco Bussetti. Allo stesso modo, Bussetti si è detto favorevole ai presepi nelle scuole in occasione del Natale, "fanno parte della nostra identità".