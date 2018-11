Una bandiera europea ad ogni finestra

Una bandiera europea a ogni finestra: è questa la campagna lanciata dal movimento civico denominato ''Per l'Italia con l'Europa'', nato in ottobre con l'obbiettivo di difendere la democrazia e il progetto europeo e per la promozione di un'Europa più equa e solidale, ma anche forte e integrata. L'iniziativa è stata presentata a Milano dai promotori, tra i quali Marco Ghetti, Fabio Ausenada, Elisabetta Furcht, Federico Soncini e Gerolamo Caccia, cui sono seguiti numerosi interventi dal pubblico.

E' stato illustrato il programma di azione del movimento, fatto di comunicazione sui social media e future iniziative nelle varie città. La proposta di invitare tutti i cittadini italiani a esporre alle finestre di casa la bandiera europea e di tenerla fino alle elezioni di maggio è stata approvata per acclamazione dai numerosi presenti. L'iniziativa è stata motivata dal fatto che l'Italia non è non è mai stata antieuropeista.



Per i promotori dell'iniziativa la campagna deve essere rivolta e coinvolgere soprattutto i giovani, perché sono le generazioni future che avranno i maggiori vantaggi dal rimanere in Europa, come dimostrano tangibilmente i risultati ottenuti con l'Erasmus e l'aumento delle offerte di lavoro, per il quale ormai il mercato è l'Europa, grazie anche alle facilità di spostamento e di comunicazione, garantite dall'Europa stessa. Un'Italia isolata sarà mai in grado di offrire tali possibilità?