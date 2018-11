Riciclaggio Italia-San Marino, sequestro

(ANSA) - RIMINI, 28 NOV - La Guardia di Finanza di Rimini sta eseguendo in queste ore un sequestro da 10 milioni. E' l'esito di un'indagine della Procura della Repubblica di Rimini su un complesso sistema di riciclaggio internazionale. La Finanza sta eseguendo una serie di perquisizioni domiciliari nell'ambito di una rogatoria internazionale con le Autorità di San Marino, a carico di quattro persone, due residenti a Ferrara e due a San Marino, tutte indagate per riciclaggio internazionale. Gli accertamenti hanno consentito di svelare un meccanismo finalizzato a sostituire denaro contante con assegni emessi da persone che potrebbero essere addirittura inconsapevoli dello scopo, bypassando in tal modo i presidi previsti dalla normativa di prevenzione del riciclaggio. Le somme in assegni, versate su conti correnti sammarinesi, venivano poi messe in sicurezza attraverso il trasferimento da San Marino verso società con sede in Paesi offshore come Panama, Dubai, Emirati Arabi, Hong Kong.