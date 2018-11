Non accetta separazione, sfonda finestra

(ANSA) - BOLOGNA, 28 NOV - La moglie aveva chiesto la separazione e da tre mesi lo aveva allontanato da casa anche perché, oltre a maltrattarla e picchiarla, spendeva i soldi del conto corrente familiare per comprarsi cocaina. Ieri l'uomo si è presentato nell'appartamento dove vivono la donna e il figlio, a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, e ha sfondato una finestra per cercare di entrare. Il marito violento è un 35enne di origine siciliana, che i Carabinieri hanno arrestato per atti persecutori. A chiamarli è stata la stessa donna, trentenne, spaventata dopo l'ennesimo gesto aggressivo dell'ex. L'uomo non è stato trovato subito: si era nascosto in giardino, nella casetta giocattolo del figlio, dove è stato individuato dai militari che lo hanno portato in caserma e, al termine degli accertamenti, tratto in arresto. La coppia conviveva da sette anni e nel 2017 si era sposata, ma negli ultimi mesi l'atteggiamento di lui era cambiato, soprattutto dopo la perdita del lavoro e a causa della sua dipendenza dalla droga.